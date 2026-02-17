EE.UU. lanza tres ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe

Ataque de EEUU a lanchas en el Caribe y el Pacífico. Fotos: X @Southcom

En las últimas horas, Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva en aguas internacionales contra estructuras vinculadas al narcotráfico, como ha venido ocurriendo desde comienzos de septiembre de 2025.

Lea también: Bombardeos en Caracas: Trump ordenó ataques en Venezuela, incluyendo objetivos militares

El operativo fue confirmado por el Comando Sur de EE.UU. bajo la dirección de su comandante, el general Francis L. Donovan.

Lo que señala el Comando Sur es que la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó tres ataques “letales cinéticos” contra tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas.

La inteligencia estadounidense determinó en estos casos que las naves transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban activamente en operaciones de tráfico de drogas en el hemisferio occidental.

Según el comunicado, murieron 11 presuntos narcoterroristas. 8 en el Pacífico oriental y 4 en el Caribe. No hubo bajas estadounidenses.

Le puede interesar: ¿Existe la posibilidad de operaciones militares de Estados Unidos en Colombia?: Adam Isacson explica

¿Estados Unidos atacará por tierra el narcotráfico?

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos evitó revelar detalles de los ataques en tierra, que había prometido en diciembre contra estructuras del narcotráfico en América Latina en países como Colombia y México.

En respuesta al corresponsal de Caracol Radio en Washington, Trump dijo brevemente: “No se preocupen por eso”, tras ser preguntado por la posibilidad de lanzar ataques terrestres, evitando entregar detalles de la ofensiva contra el narcotráfico.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: