Coronel Diego Pinzón Poveda es nuevo comandante del Departamento de Policía Bolívar

En un acto solemne realizado en la Plaza de la Proclamación, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda asumió como nuevo comandante del Departamento de Policía Bolívar, en medio de altas expectativas frente a los desafíos en seguridad que enfrenta el territorio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Yamil Arana Padauí, quien destacó la importancia de la articulación entre las autoridades para mantener la tranquilidad en los municipios y respaldó el liderazgo del nuevo comandante.

“Seguiremos trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional para proteger a los bolivarenses y avanzar en la construcción de territorios más seguros”, afirmó el mandatario departamental durante su intervención.

El acto de transmisión de mando fue presidido por el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, quien resaltó la experiencia operativa del coronel Pinzón y su capacidad para liderar estrategias que respondan a las dinámicas delictivas del departamento.

En sus primeras declaraciones, el nuevo comandante aseguró que su gestión estará enfocada en fortalecer la presencia institucional, combatir los delitos que afectan la convivencia y trabajar de la mano con la comunidad bajo la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”.

El oficial anunció que se intensificarán planes como las Caravanas de Seguridad, el programa Amanecer Seguro y los patrullajes focalizados en zonas priorizadas, con el objetivo de prevenir el delito y mejorar la percepción de seguridad.

Con más de 26 años de servicio, Pinzón ha ocupado cargos clave en inteligencia y operaciones, entre ellos jefe del Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (DICAR), comandante de estación y distrito, y miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios.

Además, se desempeñó como comandante operativo y subcomandante en el Departamento de Policía Chocó y en las Metropolitanas de Villavicencio y Bucaramanga, consolidando experiencia en la lucha contra el crimen organizado y la reducción de delitos de alto impacto.

Con esta designación, la institución apuesta por un liderazgo que combina experiencia operativa, visión tecnológica y capacidad de gestión, en un momento en el que la seguridad pública demanda articulación interinstitucional, innovación y cercanía con la ciudadanía.