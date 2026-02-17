¿Cómo quedó el Pacto Histórico en el Meta? Nuevas alianzas de cara a las elecciones legislativas

La decisión se basa en la violación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 y del artículo 107 de la Constitución, que hacen obligatorio el resultado de las consultas internas o populares que usan los partidos para escoger sus listas. El CNE concluye que la lista inscrita ante la Registraduría no respeta lo decidido por los votantes en la consulta del 26 de octubre de 2025.

Sin embargo, el proceso no quedó exento de controversia. La Procuraduría General de la Nación intervino al advertir presuntas irregularidades en el trámite de la decisión.

En ese sentido, la Procuraduría Sexta Judicial II presentó recurso de reposición contra la Resolución 844 de 2026, tras señalar una inconsistencia sustancial entre lo anunciado en audiencia y el contenido del documento oficial posteriormente expedido.

De acuerdo con el Ministerio Público, en la audiencia del 5 de febrero se dio lectura a un parágrafo que garantizaba el derecho a la participación política tanto de los candidatos como de las colectividades que integran la coalición, permitiendo la inscripción individual de listas dentro del término legal.

No obstante, el texto oficial remitido al día siguiente habría modificado de manera significativa ese alcance, situación que motivó la actuación del órgano de control.

El 8 de febrero, una decisión del Juzgado 56 Administrativo de Bogotá abrió la puerta para que José Manuel Sandoval Garzón continúe el trámite de inscripción de su candidatura junto a la lista del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS).

Mediante una medida cautelar, el despacho judicial ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil pronunciarse y resolver la solicitud en un término perentorio de 12 horas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos del calendario electoral.

Ante a las dificultades que ha enfrentado su candidatura, el pasado sábado 14 de febrero, Sandoval reiteró, a través de sus redes sociales, que su aspiración no responde a un interés personal, sino a un proyecto colectivo, y que la prioridad es consolidar la unidad del progresismo.

Pacto Histórico Meta

José Manuel Sandoval anunció oficialmente su respaldo a Carmen Mayusa, candidata a la Cámara de Representantes, por el Pacto Histórico, consolidando un mensaje de unidad en el progresismo del Meta. Indicó que la decisión responde a la coherencia con un proyecto colectivo por encima de aspiraciones individuales.

Sandoval enfatizó que el momento político exige grandeza y visión colectiva. “No se trata de una persona, se trata de una causa”, reiteró.

Carmen Mayusa del Pacto Histórico, es reconocida en el territorio como lideresa social, vocera de víctimas y trabajadora en causas comunitarias.

“Hoy apoyamos a Mayusa. El cambio continúa”, expresó Sandoval, subrayando que la decisión antepone la causa al nombre propio, haciendo un llamado contundente a la unidad para que el Meta tenga representación progresista en el Congreso.