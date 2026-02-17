Cayó ‘narcoencomienda’ en la vía San Onofre- Cartagena

En un nuevo golpe contra el tráfico de estupefacientes, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar de la Policía Nacional incautaron marihuana que era transportada bajo la modalidad de encomienda, en un vehículo de carga que se movilizaba por la vía San Onofre — Cartagena, ruta 9005, sector La Cruz del Vizo.

Durante labores de registro y control en el puesto prevención vial, los uniformados le hicieron la señal de pare a un tractocamión afiliado a una empresa transportadora, conducido por un ciudadano oriundo de Bogotá, quien cubría la ruta Cali — Cartagena.

Al inspeccionar el automotor, los policías hallaron cuatro paquetes envueltos en plástico transparente que contenían una sustancia vegetal de color verde, con características similares a la marihuana, con un peso aproximado de 1.900 gramos.

El caso fue dejado a disposición de la autoridad competente para las respectivas investigaciones.

“Seguimos intensificando los controles en los ejes viales del departamento para evitar que sustancias ilícitas circulen por nuestras carreteras. Estos resultados reflejan el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.