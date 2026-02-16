La Procuraduría suspende a subsecretario de infraestructura en Pasto

Pasto-Nariño

La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente al Subsecretario de Infraestructura Urbana del municipio de Pasto, Wilber Murillo, durante un periodo de tres meses.

La sanción está relacionada con la apertura de un proceso disciplinario por las quejas allegadas al Ministerio Público en las cuales el funcionario, habría aprovechado su cargo para hacer proselitismo político en favor de candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República, respaldo que estaría buscando por medio de visitas a comunidades y a las que les prometía trabajos y culminación de proyectos de obras viales.

Videos dados a conocer por medios de comunicación entre estos Caracol Radio, comprometen la actuación del funcionario, quien, al parecer, actuando a nombre del alcalde de Pasto, llegó hasta el barrio Cantarana y en compañía de miembros de la campaña de uno de los aspirantes, presuntamente, pidió respaldo electoral a cambio de ejecución de planes de obras y trabajos para beneficio de sus habitantes.

Previo a la notificación de esta decisión, el funcionario había presentado renuncia a su cargo.