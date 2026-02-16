Conozca dónde recibir las manillas en Cartagena para ingresar a Panaca

Todo está listo para que Panaca Viajero abra las puertas en Bolívar y les permita vivir a miles de familias una experiencia interactiva que convertirá a Arjona en el escenario donde el campo y la ciudad se encuentran para ofrecer aprendizaje, diversión y contacto directo con la naturaleza.

Del 18 al 22 de febrero, el Centro de Exposiciones Agropecuarias de Arjona abrirá sus puertas de 9:30 a.m. a 8:00 p.m. para recibir a miles de niños, niñas y familias que podrán disfrutar de una agenda diseñada para despertar el amor por el campo y fortalecer el vínculo con nuestras raíces rurales.

Esta iniciativa es liderada por la Gobernación de Bolívar, en articulación con Comfenalco Cartagena, como parte de su compromiso de descentralizar la oferta institucional y llevar oportunidades de bienestar y recreación a todos los municipios del departamento.

La experiencia será completamente gratuita. El ingreso se realizará mediante manillas que serán entregadas este martes 17 en el Palacio de la Proclamación y también durante los días del evento en la entrada principal del recinto, hasta completar aforo.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destacó que esta actividad representa mucho más que un espacio recreativo: “Con la llegada de Panaca a Arjona estamos cumpliendo nuestro propósito de llevar bienestar a cada rincón del departamento. Queremos que nuestros niños vivan experiencias que los conecten con la tierra, que valoren el campo y que encuentren en estos espacios una oportunidad para aprender y compartir en familia”.

Por su parte, la primera gestora social del departamento, Angélica Salas, reiteró la invitación a todas las familias bolivarenses: “Este es un regalo pensado para nuestros niños y niñas, para que descubran la riqueza del mundo agropecuario, interactúen con animales y comprendan la importancia del campo en nuestra cultura y en nuestro futuro”.

Una experiencia que transforma

Panaca Viajero es una muestra itinerante que recrea el entorno rural a través de experiencias vivenciales, actividades pedagógicas y contacto directo con animales. Más que una exhibición, es un espacio de aprendizaje al aire libre que promueve valores como el respeto por la naturaleza, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia.

Durante los 5 días del evento se ofrecerán cuatro shows donde las familias podrán disfrutar de actividades como: Carrera de cerdos, desfile bovino, el maravilloso mundo de los caninos, ordeño de vacas y de cabras, aulas vivas donde aprenderán el proceso del cacao, la melcocha, plantas medicinales y cultivos hidropónicos. Estos se realizarán a las 10:30 am, 2:30 pm, 4:30 pm y 6:30 pm.

“Estamos muy emocionados porque con Panaca aprenderán haciendo; las familias podrán tener contacto directo con los animales, y esto es a su vez una terapia para fortalecer los vínculos emocionales y las relaciones interpersonales. Ya saben todos están invitados a vivir esta inolvidable experiencia”, aseguró la primera Gestora Social, Angélica Salas.

Con esta apuesta, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la niñez y el fortalecimiento del tejido social, ofreciendo escenarios donde el progreso también se vive con alegría, educación y unión familiar.