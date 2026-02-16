Cartagena y Turbaco, epicentros mundiales de las economías para la vida: participarán más 15 países

Al menos 30 delegados internacionales de diversas organizaciones del sector de la economía social y solidaria participarán en el Encuentro Internacional de Economías para la Vida, Ecoovida 2026: “Solidaridad para sembrar la vida”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este será el espacio de encuentro internacional más importante del año para el intercambio de saberes y experiencias de economías para la vida.

Ecoovida 2026 es el preámbulo de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se desarrollará en Cartagena entre el 24 y el 28 de febrero.

En Ecoovida 2026 participarán delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, España y México, entre otros países.

Compartirán propuestas y experiencias para transformar los modelos de desarrollo actuales, superar los enfoques asistencialistas de la política social y avanzar hacia modelos basados en la soberanía alimentaria, la inclusión productiva, la justicia social y la protección del territorio.

Los debates abordarán el fortalecimiento de las economías populares, la defensa del agua y los derechos territoriales, así como la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Uno de los propósitos del encuentro es fortalecer a Ecoovida como plataforma de articulación y diálogo, y dinamizar el trabajo de las redes y organizaciones que impulsan el Pacto Internacional de Economías para la Vida: nació en el encuentro de 2024, para promover la articulación de gobiernos, movimientos y organizaciones para fortalecer las economías sociales, solidarias, populares y comunitarias, impulsando inclusión productiva y avanzando hacia modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro.

Además de los espacios académicos y técnicos, el encuentro integrará actividades culturales y comunitarias, entre ellas el Encuentro Cultural Popular en Turbaco y recorridos territoriales en Cartagena, para reafirmar el vínculo entre economía, cultura y territorio.