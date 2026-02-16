Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 feb 2026 Actualizado 14:09

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Cartagena y Turbaco, epicentros mundiales de las economías para la vida: participarán más 15 países

Las actividades se cumplirán hasta el 28 de febrero

Cortesía

Cortesía

Andrés Vizcaíno Villa

Cartagena

Al menos 30 delegados internacionales de diversas organizaciones del sector de la economía social y solidaria participarán en el Encuentro Internacional de Economías para la Vida, Ecoovida 2026: “Solidaridad para sembrar la vida”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este será el espacio de encuentro internacional más importante del año para el intercambio de saberes y experiencias de economías para la vida.

Ecoovida 2026 es el preámbulo de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se desarrollará en Cartagena entre el 24 y el 28 de febrero.

En Ecoovida 2026 participarán delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, España y México, entre otros países.

Compartirán propuestas y experiencias para transformar los modelos de desarrollo actuales, superar los enfoques asistencialistas de la política social y avanzar hacia modelos basados en la soberanía alimentaria, la inclusión productiva, la justicia social y la protección del territorio.

Los debates abordarán el fortalecimiento de las economías populares, la defensa del agua y los derechos territoriales, así como la inclusión de poblaciones históricamente excluidas.

Uno de los propósitos del encuentro es fortalecer a Ecoovida como plataforma de articulación y diálogo, y dinamizar el trabajo de las redes y organizaciones que impulsan el Pacto Internacional de Economías para la Vida: nació en el encuentro de 2024, para promover la articulación de gobiernos, movimientos y organizaciones para fortalecer las economías sociales, solidarias, populares y comunitarias, impulsando inclusión productiva y avanzando hacia modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro.

Además de los espacios académicos y técnicos, el encuentro integrará actividades culturales y comunitarias, entre ellas el Encuentro Cultural Popular en Turbaco y recorridos territoriales en Cartagena, para reafirmar el vínculo entre economía, cultura y territorio.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir