Real Cartagena es líder con el triunfo ante Atlético FC 4-1

Real Cartagena se impuso 4-1 a Atlético FC, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del Torneo BetPlay I-2026.

Mauro Manotas se llevó todos los aplausos en su primera presentación como delantero titular. El primer golpe llegó temprano, apenas al minuto 7, avisando que era su jornada. Al minuto 42, Manotas volvió a aparecer y poner el 2-0.

Cuando el primer tiempo llegaba a su final, el ex Houston Dynamo convirtió desde el punto penal para irse al descanso con triplete.

Atlético descontó al 50 con un cabezazo de Jhonier Alomia.

La noche la cerró Manotas al minuto 76, con un golazo.

Con este resultado, Real Cartagena llegó a los 13 puntos de 15 posibles, consolidándose en la parte alta de la tabla de posiciones. La próxima jornada será también de local, ante Leones: precisamente el sábado 21 de febrero a las 5:00 p.m.