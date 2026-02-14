María La Baja celebró el sabor de su tradición: éxito total su Festival del Frito

Entre aromas, fogones y saberes heredados, el municipio vivió una jornada en la que matronas, cocineras y portadores de tradición compartieron recetas y técnicas que hacen parte del patrimonio gastronómico del territorio.

El Festival del Frito se convirtió en un espacio para reconocer la identidad cultural que se transmite de generación en generación.

La Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar acompañaron esta celebración, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de las manifestaciones culturales que dinamizan la economía local y salvaguardan nuestras tradiciones.

“Seguimos celebrando lo que somos, desde nuestras cocinas hasta nuestra memoria colectiva. Esta es una expresión propia de nuestra idiosincrasia y cultura gastronómica”, expresó la directora de Icultur, Vaneza Daguer.