Investigación europea: opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado por gobierno Putin

Una investigación conjunta de cinco naciones europeas revela que el principal opositor de Vladimir Putin murió en prisión por una “toxina rara”. EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE / HANNIBAL HANSCHKE ( EFE )

Una investigación revelada por Reino Unido y respaldada por cuatro naciones europeas más revela que el líder opositor ruso, Alexei Navalni, murió por envenenamiento en 2024 por una “toxina rara” presente en la piel de una rana de Ecuador.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalni por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Los cinco países se basan en un “análisis de muestras” de su cuerpo.

“Secreto a voces”

La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador fue hallada en muestras y “muy probablemente causó su muerte”, afirmaron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del opositor.

El acérrimo crítico del presidente ruso, Vladimir Putin, murió en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico en febrero de 2024, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión. Tras su muerte se aseguró numerosas veces, como un “secreto a voces”, que no fue una muerte natural sino un asesinato.

Una persona sostiene un cartel que dice "Putin Asesino" durante una procesión conmemorando la vida del opositor ruso, Alexei Navalni. (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Ampliar Una persona sostiene un cartel que dice "Putin Asesino" durante una procesión conmemorando la vida del opositor ruso, Alexei Navalni. (Foto: Andrea Ronchini/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto Cerrar

“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte”, añadió Londres.

La esposa de Navalni, Yulia Navalnaya, dijo en septiembre pasado que el análisis de laboratorio de muestras biológicas dedujo que fue envenenado.

“Hace dos años (...) subí al escenario y dije: ‘Vladimir Putin mató a mi marido’ (...) Y hoy esas palabras se han convertido en un hecho demostrado científicamente”, declaró este sábado al margen de la Conferencia anual sobre Seguridad de Múnich.

“Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, dijo en un comunicado la secretaria de Estado británica para Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien se reunió con Navalnaya.

Riesgo de uso de armas químicas

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

“Nos preocupa aún más que Rusia no haya destruido todas sus armas químicas”, alertaron los países, que acusan a Moscú de violar la Convención sobre Armas Químicas.

Navalni ya había sido envenenado anteriormente con el agente nervioso Novichok en 2020 mientras hacía campaña en Siberia.

Entonces fue evacuado a Alemania, donde pasó meses en tratamiento.

El carismático activista anticorrupción había movilizado a cientos de miles de personas en toda Rusia en protestas contra el Kremlin.