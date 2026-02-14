Gabriela Cuicchi, la argentina más vallenatera del mundo

Gabriela lleva alrededor de 16 años en la música y 8 años profundizando en la música del Caribe colombiano. En Argentina se han reinterpretado en diferentes ritmos muchos vallenatos por eso Gabriela ya tenía conocimiento de este género, e lla menciona que cuando se es artista independiente los recursos son muy limitados y por eso se tardó tanto en conocer Colombia.

Fue invitada en el Festival Nacional de la Cumbiamba, por medio de sus redes sociales hizo una colecta para poder extender su estadía en Colombia y así fue que logró llegar al Festival de la Leyenda vallenata uno de los más importantes de este género musical, en diferentes partes de Bolívar estuvo grabando un documental sobre el Bullerengue.

Ella menciona que “lo que más me llevo de Colombia además de su riqueza rítmica o cultural es el cariño de la gente” desde los últimos 3 años su lazos con artistas locales y nacionales se hicieron más fuertes y resalta que fue un viaje enriquecedor. Va por el camino de querer recuperar esas canciones que nacían desde las historias de la tierra o los desamores, para ella un gran referente es Patricia Teherán.