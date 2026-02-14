DJ Dever y acompañantes aparecieron; están bajo custodia policial y en buen estado

La Policía Nacional de Colombia informó que hacia la 01:10 a.m. del 14 de febrero de 2026, en la avenida Circunvalar con Cordialidad de Barranquilla, los señores Antoni García y Leonardo Rodríguez se acercaron a una unidad policial manifestando ser acompañantes del artista Dever Ríos, conocido como DJ Dever.

De inmediato, ambos fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica. Posteriormente, alrededor de las 05:10 a.m., DJ Dever se presentó en el CAI Caujaral, en Puerto Colombia, donde recibió atención de las autoridades y fue remitido igualmente a un centro médico.

Según el reporte oficial, los tres permanecen bajo acompañamiento policial y en buen estado de salud. Las autoridades continúan adelantando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, celebró la noticia e indicó que, al parecer, se trató de un “secuestro exprés”.