Colombia recibe ayuda de Estados Unidos para fumigar cultivos ilícitos con drones

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos (INL) anunció por medio de sus redes sociales que su apoyo al programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia cuenta con el respaldo de drones.

Para el INL, el incluir los drones en los trabajos de erradicación y fumigación es una estrategia tecnológica que puede marcar un antes y un después en la lucha contra los narcóticos.

En la publicación se asegura que con menos “cultivos de coca, mayor seguridad en Colombia, menos drogas letales en las calles estadounidenses y más vidas salvadas”.

A su vez el Departamento de Estado resalta que el uso de drones es “una gran oportunidad para obtener mejores resultados en la lucha contra el narcotráfico”.

La propuesta no es nueva

A finales de 2025, el entonces ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, defendió la decisión del Gobierno de regresar al uso del glifosato por medio del método de aspersión “terrestre”.

Idárraga explicó que esta “aspersión terrestre” se realizaría por medio de drones, a 1.5 metros de altura máxima de cada planta y aclaró que en estos casos no se acudirá a una consulta previa porque “el método se aplicará en territorios no cercanos a comunidades campesinas ni de comunidades étnicas”.

“Es una decisión que reitero no es aérea, no es masiva, y en consecuencia va a ser quirúrgica, como de acupuntura, va a entrar a unos lugares de manera muy precisa lo cual controla cualquier tipo de riesgo” indicó Idárraga.

En luz amarilla

El proyecto de erradicación y fumigación de cultivos ilícitos con drones ya recibió el aval del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Terrestre (Pecat).

A pesar de este primer aval, aun falta adelantar las últimas verificaciones ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Entre los lineamientos para la luz verde de esta erradicación se incluye que la Dirección Antinarcóticos de la Policía avise previamente a las autoridades municipales donde se iniciará la aspersión con drones.

Cercanos a la Casa Blanca pero descertificados

Luego de la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas y los constantes roces que sostuvieron los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, ambos mandatarios lograron acercamientos con los que se rebajaron las tensiones.

A pesar de esta cercanía, Estados Unidos ha mantenido la crítica de que Colombia suspendiera las fumigaciones aéreas con glifosato.

Este anuncio de colaboración por parte del Departamento de Estado implica un nuevo acercamiento entre ambos gobiernos para combatir, reducir y eventualmente detener la producción de cocaína.