Cancillería descarta llamamiento internacional para atender emergencia por inundaciones en el país

La Cancillería colombiana emitió un comunicado el viernes 13 de febrero descartando la necesidad de hacer un llamamiento internacional para afrontar la crisis que se vive en el país por el frente frío y las inundaciones.

Según la entidad, el llamamiento internacional solo procede cuando las capacidades nacionales para enfrentar determinada crisis han sido materialmente superadas. La cancillería es tajante en afirmar que “ese no es el escenario actual”.

Por eso, a pesar de la actual emergencia que se vive en distintas regiones del país por cuenta de las lluvias e inundaciones, para la Cancillería no estaría justificado un llamado o solicitud de asistencia humanitaria internacional.

De hecho, dice la entidad, “activar un llamamiento internacional sin que exista desbordamiento real de capacidades contravendría el marco normativo vigente y los protocolos establecidos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que “el Llamamiento Internacional es en mecanismo adicional y sebsidiario, que solo se activa cuando exista declaratoria de desastre nacional y se evidencie el desbordamiento de capacidades”.

Según la Ley 1523 de 2012, art. 56, dicha situación de desastre nacional existe cuando “el impacto rebasa la capacidad técnica y de recursos de los niveles territoriales involucrados”.

Sin embargo, el ministerio aclara que se mantiene en permanente coordinación con la Oficina de Coordinacion de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), con la disposición de activar mecanismos internacionales en caso de que la evolución de la situación en el país así lo requiera.

¿Cómo ha respondido el país a la emergencia por lluvias?

En ese mismo comunicado, la cancillería explicó que ha sido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la autoridad técnica competente, la que ha señalado que “No se evidencia que la emergencia haya superado las capacidades operativas y funcionales del Estado para la fase de respuesta inmediata”.

Según señala el comunicado, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, ha confirmado que el Estado Colombiano mantiene capacidad operativa suficiente para atender la emergencia.

La Cancillería cierra su comunicado afirmando que el Estado colombiano ha respondido a la emergencia “de manera escalonada, coordinada y articuladaa través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, activando: Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo. Puestos de Mando Unificado territoriales. Puesto de Mando Unificado Nacional. Despliegue masivo de asistencia humanitaria, equipos técnicos y voluntarios. Coordinación con IDEAM, DIMAR, Defensa Civil, Bomberos, Fuerzas Militares y entidades sectoriales”.