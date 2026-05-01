Presidente Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la UE al 25%
Esto debido a que, según el presidente estadounidense, la Unión Europea no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que la próxima semana aumentará los aranceles sobre los automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea, debido a que, aseguró, Bruselas no está cumpliendo sus compromisos comerciales.
El acuerdo, que se cerró a mitad del año pasado, había limitado el arancel estadounidense sobre los automóviles y las autopartes de la UE al 15%, inferior al gravamen del 25% que Trump impuso a muchos otros socios comerciales.
Pero el mandatario estadounidense dijo este viernes en su plataforma Truth Social: “Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos”.
“El arancel se incrementará al 25 %”, anunció.
Trump no dio más razones para la subida prevista, pero el anuncio se produjo un día después de que retomara sus críticas al canciller alemán Friedrich Merz.
Trump le dijo a Merz que se concentrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán.
Es probable que Alemania se vea duramente afectada por un fuerte arancel a los automóviles y sus componentes, ya que es responsable de una parte significativa de las exportaciones de vehículos de la UE.