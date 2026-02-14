Avanza la construcción del nuevo estadio de sóftbol en El Socorro

Entre aplausos, expectativa y la emoción de niños, jóvenes deportistas y familias del barrio El Socorro, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó al sector para presentar personalmente a la comunidad el avance de las obras del estadio Justo de Ávila, un escenario que se transforma para convertirse en un moderno estadio infantil de béisbol y softball, pensado como epicentro deportivo y social para las nuevas generaciones.

Durante la jornada, el mandatario confirmó que el proyecto registra actualmente un avance del 7 %, un punto que, según explicó, fue clave para realizar la visita y socializar los resultados con la comunidad.

“Le dije a mi equipo de infraestructura que no iba a venir a poner la primera piedra; yo voy cuando el proyecto tenga un porcentaje de avance. Quiero mirar a la gente a los ojos y decirles que estamos cumpliendo. Cuando uno pone la primera piedra pueden pasar meses sin que se vea nada, pero yo quería venir cuando ya hubiera obreros, cemento y tierra, cuando la construcción fuera una realidad”, expresó Arana durante el encuentro comunitario.

El gobernador destacó que el estadio será un espacio diseñado especialmente para el desarrollo deportivo infantil, fortaleciendo procesos formativos en béisbol y softball, disciplinas que históricamente han marcado la identidad deportiva de los barrios populares de Cartagena.

La obra contempla grama sintética de alto nivel para garantizar mayor durabilidad y seguridad, graderías cómodas para el público, baños, zonas complementarias y una cancha polideportiva que permitirá el uso simultáneo del espacio para distintas disciplinas, consolidándolo como un punto de encuentro familiar y comunitario.

Además de presentar los avances de obra, la Gobernación de Bolívar realizó la entrega de implementos deportivos a los clubes de béisbol y softball del sector, una acción orientada a fortalecer los procesos formativos y brindar herramientas a niños y jóvenes para continuar desarrollando su talento en mejores condiciones.

Durante su intervención, Arana agradeció a Dios, al equipo de infraestructura de la Gobernación de Bolívar y al Distrito de Cartagena por el acompañamiento institucional que permitió agilizar permisos y diseños, haciendo posible una inversión que hoy se materializa en beneficio de la comunidad.

El mandatario también resaltó la importancia de impulsar el turismo deportivo y visibilizar la riqueza cultural de la Cartagena popular. “Queremos que El Socorro se convierta en un lugar de reencuentro familiar, donde el deporte una a la comunidad y donde también los visitantes conozcan la belleza auténtica de nuestros barrios”, señaló.

La jornada estuvo marcada por muestras de gratitud de clubes deportivos y líderes comunitarios. Niños deportistas sostuvieron pancartas de agradecimiento, mientras que la comunidad declaró simbólicamente al gobernador como “hijo adoptivo” del barrio El Socorro, reconociendo que esta representa la mayor inversión deportiva en la historia del sector.

El líder comunitario Alcides Zabaleta Ortega expresó su respaldo al proyecto: “Lo seguiremos apoyando, gobernador, y gracias por cumplirle a nuestro barrio”.

Padres de familia, entrenadores y jóvenes coincidieron en que la renovación del estadio Justo de Ávila permitirá fortalecer la formación deportiva desde la infancia, abrir oportunidades para nuevos talentos y recuperar un espacio emblemático que durante años ha sido símbolo del béisbol y el softball en Cartagena.

Más allá de la infraestructura, la intervención representa una apuesta por reconstruir el tejido social a través del deporte, devolviendo al barrio El Socorro un escenario digno donde los sueños de niños y jóvenes comienzan a tomar forma.