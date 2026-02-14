644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos: ONG Foro Penal

Presos en una carcel y bandera de Venezuela, imagen de referencia - Getty Images

Caracas, 13 feb (EFE).- Un total de 644 personas permanecen detenidas en Venezuela por motivos políticos, informó este viernes la ONG Foro Penal, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, cinco días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas.

Del total de presos políticos, 564 son hombres y 80 mujeres, según detalla el boletín de la organización, que tiene como fecha de corte el pasado lunes.

Asimismo, de este grupo 459 son civiles y 185 militares, y solo uno de ellos es menor de edad. Entre los presos políticos hay 55 extranjeros o con doble nacionalidad.

El martes, Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó que ha verificado 431 excarcelaciones desde hace poco más de un mes.

En su cuenta de X, la organización indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este martes a las 18:00 hora local (22:00 GMT).

Foro Penal precisó entonces que “no se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario”, como varios opositores, entre ellos el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado.

El jueves, el Parlamento de Venezuela aplazó para la próxima semana el segundo y último debate necesario para aprobar un proyecto de ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999, mientras que la oposición retomó las calles del país para exigir la liberación de estos detenidos.

El Parlamento -controlado por el chavismo- aprobó hasta el artículo sexto de la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, al haber diferencias en el séptimo punto que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El Gobierno, por su parte, niega que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que asegura cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos opositores. EFE