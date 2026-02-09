Diosdado Cabello: Guanipa fue detenido por violar condiciones de excarcelación

El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello EFE/ Ronald Peña R / Ronald Peña R

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la violación de “las condiciones” de la liberación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa motivó su nueva detención, horas después de ser excarcelado tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

El también ministro de Interior y Justicia dijo que el Gobierno encargado había liberado a 897 personas desde diciembre, pero ahora son 896 porque “una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada”.

“Algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad”, criticó Cabello durante la rueda de prensa semanal del partido, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Señaló que el Ministerio Público solicitó ante un tribunal revocar la excarcelación de Guanipa, luego de que el opositor ofreciera declaraciones a la prensa y participara en una caravana por varios centros de detención, donde están en vigilia permanente los familiares de presos políticos.

“Eso es una muestra de que la justicia está funcionando”, dijo.

En este sentido, reiteró que las excarcelaciones son una “oportunidad”, que estas personas estaban detenidas “por haber cometido delitos” y cuestionó que haya opositores que “se creen intocables”.

El caso Guanipa

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero “con la verdad”, y que Venezuela “tiene derecho a ser un país libre”.

Sin embargo, durante la noche se reportó que fue detenido por “hombres no identificados” que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.

#MUNDO| Tomas Guanipa, hermano de Juan Pablo Guanipa, aseguró que la detención del dirigente opositor pocas horas después de que fuese liberado implicó un “tsunami” para su familia.



“Lo que ocurrió ayer, si queremos verlo en perspectiva hacia el futuro, sirve para entender los… pic.twitter.com/edMj9FVI0d — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 9, 2026

Más temprano, Ramón Guanipa, hijo del opositor, declaró no tener “información oficial de su paradero” y denunció que los sujetos que se llevaron al exdiputado no tenían uniforme ni estaban identificados.

Otro opositor liberado

El exdiputado opositor Freddy Superlano, uno de los primeros detenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, fue excarcelado la madrugada de este lunes como parte del proceso de liberaciones que inició hace un mes el país, informó su partido Voluntad Popular (VP).

“Barinas te espera, hermano. Te extrañábamos y no dejamos de luchar ni un día por ti. Bienvenido a la libertad”, escribió la formación en X, donde compartió un video de Superlano reencontrándose con su esposa e hijas.

El exdiputado publicó en la misma red social un mensaje en el que pide seguir orando para que todos los presos políticos sean liberados en “las próximas horas”.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, indicó que Superlano tiene ahora una medida de arresto domiciliario y exigió su libertad plena.