Diosdado Cabello cifró 808 excarcelados y negó que en Venezuela haya presos políticos

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde “antes de diciembre” y volvió a negar que en el país existan presos políticos, cuando tiene lugar un proceso de liberación de detenidos anunciado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

“Antes de diciembre y ahora van 808 excarcelaciones”, anunció Cabello durante la rueda de prensa semanal del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En su declaración, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el también secretario general del PSUV insistió en que van a “seguir revisando” casos de detenidos, y reiteró, tal como había comunicado la presidenta encargada, que serán excluidos aquellos privados de libertad por homicidio, pedofilia o narcotráfico.

Cabello criticó a las ONG defensoras de presos políticos por cifrar en un número inferior las excarcelaciones ocurridas hasta el momento en el país, anunciadas el pasado 8 de enero por el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez.

“Ellos andan como locos porque no tienen la lista”, indicó el funcionario, en referencia al reclamo constante de ONG y familiares de que sean publicados los nombres de los liberados, lo que también prometió el titular del Legislativo sin que hasta el momento se haya concretado el ofrecimiento.

El número dos del chavismo insistió en que en Venezuela “no hay presos políticos” y dijo que el proceso actual es de gente “que cometió delitos y se están revisando”.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar” y “esto no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza”, añadió.

En ese contexto, aseguró que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas puede ir a verificar el total de excarcelaciones, tal como propuso Delcy Rodríguez el viernes pasado, cuando pidió acabar con las “mentiras”.

Sin embargo, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, informó que este domingo hubo al menos 104 nuevas excarcelaciones, para un total de 266 desde el 8 de enero.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, publicó el domingo en X que había verificado 277 excarcelaciones desde el 8 de enero y advirtió que quedan más de 835 presos políticos encarcelados