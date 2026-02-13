Veolia lleva a cabo la limpieza integral en los canales 5 y 6 del Mercado de Bazurto

Hoy se llevó a cabo una limpieza integral en los canales 5 y 6, ubicados contiguos a la Ciénaga de las Quintas. En esta jornada participaron funcionarios de la Alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría General, la Oficina de Servicios Públicos, la Administración del Mercado de Bazurto y comerciantes del sector.

La empresa dispuso para la actividad 10 operarios y maquinaria especializada, incluyendo volquetas y minicargadores. Al finalizar la jornada, se recolectaron 36 toneladas de residuos mixtos. Además, se realizaron actividades de sensibilización social en coordinación con la Administración de la Plaza de Bazurto y la Oficina de Servicios Públicos, enfocadas en educar a comerciantes y visitantes sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.

Es importante destacar que esta actividad tiene un gran componente ambiental, ya que los canales 5 y 6 están contiguos a la Ciénaga de las Quintas, un cuerpo de agua vital para la ciudad que constituye un ecosistema de manglares y representa una fuente importante de biodiversidad.

“La empresa reafirma su compromiso con la implementación de soluciones ambientales para garantizar la sostenibilidad de esta plaza de mercado, tan importante para la ciudad, cuya limpieza es responsabilidad de todos los cartageneros. Nuestras actividades de descontaminación en los canales 5 y 6 contribuyen a la Transformación Ecológica y ayudan a restablecer el brillo y esplendor de nuestra Cartagena”, puntualizó Yolanda González Puente, Gerente General de Veolia Aseo Cartagena.