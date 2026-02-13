Policía Nacional realiza “Caminata por la Vida y por la Paz”

En el marco de la estrategia E-PAÍS y mediante la implementación del programa “Abre tus ojos con los adolescentes y jóvenes”, el Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia lideró una actividad de alto impacto en la Institución Educativa Juan José Nieto, ubicada en el barrio El Socorro de la ciudad de Cartagena.

La jornada se desarrolló de manera articulada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría del Interior, la Policía Comunitaria, el GAULA, el DATT y la DIRAN, en conmemoración de esta fecha internacional, reafirmando el compromiso institucional con la prevención del reclutamiento y la protección integral de los menores de edad.

Como acto central se llevó a cabo la “Caminata por la Vida y por la Paz”, con el propósito de resaltar la importancia de proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviendo entornos seguros y libres de cualquier tipo de violencia.

El teniente coronel Álvaro Hernando Valenzuela Oviedo, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, manifestó: “Nuestra prioridad es proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. A través de la prevención y el trabajo articulado con las instituciones, seguimos enviando un mensaje claro: en Bolívar no hay espacio para el reclutamiento ni para ninguna forma de vulneración de sus derechos”.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades invitan a informar a través de la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, canales dispuestos para activar rutas de atención y protección frente a posibles casos de reclutamiento o vulneración de derechos.