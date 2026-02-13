Policía incautó 1.300 unidades de huevos de iguana comercializados ilegalmente en Bolívar

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del departamento de Bolívar, en coordinación con la Infantería de Marina, logró la captura en flagrancia de dos personas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Arjona, corregimiento de Gambote, donde los uniformados sorprendieron a los implicados cuando presuntamente comercializaban más de 1.300 huevos de iguana, afectando gravemente la fauna silvestre de la región.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el respectivo proceso judicial.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Reiteramos nuestro compromiso con la protección del medio ambiente y la biodiversidad del departamento. La comercialización de huevos de iguana constituye un grave daño ecológico que afecta el equilibrio de nuestros ecosistemas. Invitamos a la comunidad a denunciar este tipo de conductas y a ser protectores activos de nuestra fauna silvestre”.

Recomendaciones a la comunidad

* No comprar ni comercializar fauna silvestre ni sus derivados.

* Denunciar cualquier actividad relacionada con el tráfico ilegal de especies.

* Promover la conservación de los ecosistemas y el respeto por la vida silvestre.

* Sensibilizar a niños, niñas y jóvenes sobre la importancia de proteger los recursos naturales.