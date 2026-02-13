Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 22:59

Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Pacaribe ha recolectado más de 700 metros cúbicos de residuos en Cartagena tras afectaciones por fen

Como consecuencia del frente frío, el mar de leva y los fuertes vientos que ha afectado recientemente a Cartagena, una gran cantidad de residuos fueron arrastrada hacia las playas de la ciudad

Ante esta situación, Pacaribe activó un operativo especial de limpieza entre el 4 y el 11 de febrero, durante el cual retiró 760 metros cúbicos de residuos, realizando alrededor de 49 viajes para garantizar su correcta disposición.

La empresa continuará con estas acciones durante el tiempo necesario, y reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios costeros y la protección del entorno ambiental. ¡Así es como Pacaribe le cumple a Cartagena!

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

