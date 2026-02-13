Pacaribe ha recolectado más de 700 metros cúbicos de residuos en Cartagena tras afectaciones por fen

Pacaribe ha recolectado más de 700 metros cúbicos de residuos en Cartagena tras afectaciones por fenómeno climático

Ante esta situación, Pacaribe activó un operativo especial de limpieza entre el 4 y el 11 de febrero, durante el cual retiró 760 metros cúbicos de residuos, realizando alrededor de 49 viajes para garantizar su correcta disposición.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La empresa continuará con estas acciones durante el tiempo necesario, y reafirma su compromiso con la recuperación de los espacios costeros y la protección del entorno ambiental. ¡Así es como Pacaribe le cumple a Cartagena!