Notifican nuevas órdenes de captura a presuntos sicarios del Clan del Golfo por homicidio en Arjona*

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el departamento de Bolívar, realizó la notificación de nuevas órdenes de captura a dos presuntos integrantes del Clan del Golfo, quienes actualmente se encuentran privados de la libertad en la cárcel San Sebastián de Ternera.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados se desempeñaban como sicarios al servicio de esta estructura criminal que delinque en el departamento de Bolívar.

Se trata de Pedro Luis Castellón Galván, a quien le fue notificada la orden de captura No. 001 del 20 de enero de 2026, emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de Control de Garantías de Arjona (Bolívar), por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, fue notificado Miguel Ángel Mallarino Moreno, mediante orden de captura No. 002 del 20 de enero de 2026, emitida por el mismo despacho judicial, por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Los hechos por los cuales son investigados ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, en el barrio La Paz del municipio de Arjona, donde, según las autoridades, los hoy notificados se movilizaban en motocicleta y habrían atacado con arma de fuego a Walter Alfonso Beltrán Vásquez, causándole la muerte en el lugar.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, manifestó:

“No bajamos la guardia frente a las estructuras criminales que pretenden generar temor en nuestras comunidades. Seguimos trabajando de manera articulada para desarticular estos grupos y llevar ante la justicia a quienes atentan contra la vida y la seguridad de los ciudadanos”.

La Policía Nacional invita a las personas que hayan sido víctimas de estos individuos o que tengan información adicional sobre otros hechos, a acercarse a las instalaciones policiales del municipio de Arjona para interponer la respectiva denuncia y contribuir al fortalecimiento de los procesos judiciales.