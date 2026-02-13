Intensifican rescate de animales en Montería con uso de drones térmicos y jet sky

En un acto de solidaridad y compromiso institucional desplegado por la Alcaldía de Cartagena, Distriseguridad se sumó a la presencia de Umata de la capital de Bolívar en medio de la atención de la emergencia que enfrenta Montería y su zona rural.

Desde Distriseguridad fue puesta a de Montería su capacidad tecnológica y operativa para apoyar las labores de rescate, especialmente, de animales que aún permanecen en zonas afectadas.

En atención al acompañamiento liderado por el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se han desplegado tres drones térmicos equipados con iluminación especial para trabajo nocturno, lo que permite continuar las operaciones, incluso, en condiciones de baja visibilidad. Estos equipos cuentan con cámaras de alta precisión y sistemas de zoom 112X / 2 kilómetros y cámara láser de 1.8 kilómetros que facilitan la identificación de personas o animales en riesgo.

Uno de los drones integra inteligencia artificial con un patrón especial de búsqueda que, mediante un sistema automatizado de rastreo, detecta la presencia de personas o animales y genera alertas en tiempo real cuando identifica un posible evento. Esta tecnología optimiza los tiempos de reacción y permite focalizar los esfuerzos de rescate en puntos críticos.

El apoyo también incluye una embarcación tipo zodiac y una jetski, facilitando el acceso a viviendas y sectores de difícil alcance, por vía terrestre, para realizar labores con el apoyo de las autoridades para rescatar animales que aún permanecen en las zonas inundadas.

De manera complementaria, a través de la plataforma Civik se ha habilitado un canal para que ciudadanos y organizaciones puedan realizar donaciones. Estos aportes serán acopiados y entregados de manera organizada desde la institucionalidad, garantizando transparencia y llegada efectiva a quienes más lo necesitan.