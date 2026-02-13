Hospital Universitario del Caribe, invitado como ponente en el Colombia Healthcare Innovation Summit

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) ha sido invitado a participar como ponente, a través de su gerente, Rodrigo Arzuza Jiménez, en el Colombia Healthcare Innovation Summit 2026 (COLOMBIA HIS 26), que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá.

Este prestigioso evento reúne a los principales líderes y tomadores de decisiones del sector salud del país para discutir temas cruciales como la atención basada en valor, la transformación digital y la optimización de sistemas de salud.

“Es un honor para el Hospital Universitario del Caribe ser reconocido como un referente en atención médica pública de calidad en el país y ser invitado a compartir nuestras experiencias y conocimientos en este importante evento”, comentó el gerente del hospital.

“Estamos comprometidos con la mejora continua de la atención médica y creemos que este tipo de espacios son fundamentales para compartir mejores prácticas y aprender de otros”.

El panel en el que participa el doctor Arzuza Jiménez se centra en la “Atención Basada en Valor: Mejorando los Resultados en los Pacientes”, un tema crucial para el futuro de la atención médica en Colombia.

El Colombia HIS 26 ha sido un evento emocionante y enriquecedor, que cuenta con la participación de expertos y líderes del sector salud.

El Hospital Universitario del Caribe es un centro de referencia en la región y ha sido pionero en la implementación de modelos de atención médica innovadores y de alta calidad.

La participación de Arzuza Jiménez en este evento es un reflejo del compromiso del hospital con la calidad y la innovación en la atención médica.