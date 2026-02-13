Guardia Ambiental y Cardique entregan kit operativo a nuevos Guardias y gestores ambientales

La Guardia Ambiental Colombiana (GAVC) en apoyo a Cardique entregó kit operativo a 30 nuevos Guardias y Gestores Ambientales indígenas en el municipio de Maríalabaja, como parte del esfuerzo por fortalecer la protección del ambiente en la ecorregión de los Montes de María.

Estos nuevos guardias y gestores, capacitados por Cardique, se unirán a la labor de protección y conservación del ambiente en la región, y recibirán apoyo de la GAVC para desarrollar actividades educativas y de vigilancia ambiental comunitaria.

Estos kit operativos contienen manual ambiental, morrales, uniformes, entre otros elementos.

“Estamos orgullosos de contar con estos 30 nuevos Guardias y Gestores Ambientales indígenas, que se suman a la labor de proteger y conservar el ambiente en esta zona del país. Su compromiso y dedicación son fundamentales para garantizar un futuro sostenible para nuestras comunidades”, Roberto Ruiz, director de la GAVC.