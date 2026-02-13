Golpe a Estructura 37 en el Sur de Bolívar: capturas e incautación de explosivos y armamento

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus y en cumplimiento del Auto Interlocutorio N.º 57 de 2025, del Tribunal Administrativo de Bolívar, se creó la estrategia Plan Sur de Bolívar, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad de la población civil en esta zona del departamento.

Tras un riguroso trabajo de inteligencia militar y seguimiento en el terreno, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, con apoyo de la Décima Novena Brigada, ubicaron dos inmuebles en la vereda San Isidro, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. En inmediaciones de uno de estos se encontraban tres presuntos integrantes del GAO-r Estructura 37, quienes al parecer esperaban reunirse con alias Danilo, cabecilla principal de este grupo armado organizado al margen de la ley.

Al llegar las tropas se produjo un combate, y los sospechosos, al verse rodeados, emprendieron la huida en una camioneta que fue interceptada, logrando así la captura de todos sus ocupantes.

Durante la inspección del vehículo se halló un artefacto explosivo improvisado. Simultáneamente, al verificar los sitios aledaños a las viviendas del sector, se rescató a una persona que había sido secuestrada por el grupo ilegal y permanecía retenida desde hacía cuatro meses.

Así mismo, se incautó el siguiente material de guerra e intendencia: 3 morteros improvisados, 142 cartuchos de diferentes calibres, un equipo de campaña, una gorra, 7 cintelas, 5 pares de botas, 7 uniformes camuflados, 5 guerreras, 7 buzos tácticos, 3 hamacas, 11 sudaderas, 9 marmitas, 2 reatas negras y 4 brazaletes alusivos a la estructura y un poncho.

De igual manera, se inmovilizó una motocicleta y se incautó el siguiente material explosivo: 50 kilos de ANFO, 26 tubos improvisados, 33 artefactos explosivos en tubo tipo mina antipersona, 3 minas improvisadas de iniciación eléctrica con cableado y alarmas, 10 tacos de indugel y 7 granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones (medios y métodos ilícitos).

La Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9 del Ejército Nacional ratifica su compromiso con la seguridad en el sur de Bolívar, manteniendo operaciones ofensivas para desarticular estructuras criminales y garantizar la tranquilidad de la población civil.