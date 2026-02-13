Gobierno de Italia y Alcaldía de Cartagena avanzan en el proyecto de recuperación de las murallas

Gobierno de Italia y Alcaldía de Cartagena avanzan en la recuperación de las murallas

“Cartagena de Indias: más que un patrimonio y un atractivo, es una oportunidad para generar desarrollo sostenible e inclusión social”, así afirmó Giancarlo María Curcio, embajador de Italia en Colombia, en el marco de la puesta en marcha de una alianza histórica con la Alcaldía de Cartagena para modernizar murallas y baluartes en el Centro Histórico.

El alcalde Dumek Turbay, por medio de la Oficina de Cooperación Internacional, y el embajador de Italia en Colombia lideran el avance del proyecto más cuantioso de cooperación internacional que ha recibido la ciudad: 3 millones de dólares para transformar el patrimonio en desarrollo, turismo sostenible y oportunidades para los cartageneros.

El acuerdo de cooperación consiste en la conservación de las murallas y la conexión de cuatro zonas del Centro Histórico mediante recorridos peatonales y puentes patrimoniales elevados.

Además, el proyecto “Turismo Sostenible y Valorización de la Muralla de Cartagena de Indias”, una iniciativa de cooperación internacional liderada por la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo “AICS” en alianza con el Politécnico de Turín y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por medio de la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Turismo, PES y la Escuela Taller, con la participación de otros actores del sector cultural y turístico, tiene un capítulo clave en el fomento del turismo sostenible y el fortalecimiento de la economía popular.

Con este ámbito de impacto social y económico se beneficiarán a más de 3 mil personas. El alcance del proyecto va más allá de la infraestructura. En una ciudad donde una parte significativa del empleo está ligada al turismo y, en muchos casos, a la informalidad, la iniciativa apuesta por dignificar el trabajo asociado a este sector, fortaleciendo las capacidades de vendedores tradicionales, artesanos, guías y pequeños comerciantes.

Se estima que cerca de 3.000 personas se beneficiarán directa o indirectamente de las acciones previstas.

Las intervenciones de este proyecto permitirán exaltar el valor del cordón amurallado, recuperar sectores estratégicos como el Espigón de La Tenaza, la Murallita del Diablo y la futura conexión aérea entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, creando nuevos circuitos turísticos peatonales que integren historia, paisaje, cultura y espacio público.

Además, se intervendrán bienes patrimoniales emblemáticos de la ciudad cómo la Catedral de Santa Catalina de Alejandría (restauración a viacrucis, retablos, frescos y elementos patrimoniales asociados) y el Baluarte de Santo Domingo (Adecuación patrimonial, iluminación y valorización cultural con integración de tecnología).

“Esta alianza con Italia no es solo una inversión en piedra y muralla; es una inversión en dignidad, en identidad y en futuro. Estamos devolviéndole a Cartagena la posibilidad de caminar su historia completa, sin interrupciones, con orgullo y con oportunidades para su gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay, al destacar que cada proyecto respeta los criterios de mínima intervención y conservación patrimonial.

Sin embargo, el Gobierno italiano considera que es clave y muy pertinente la participación de la ciudadanía, por iniciativa, interés o conocimiento ingenieril, histórico o arquitectónico, para que propongan diseños, ideas y priorizaciones relacionadas con las intervenciones patrimoniales.

Para ello, fue habilitado el siguiente canal de recolección de información: cooperacion@cartagena.gov.co

Este proceso de recuperación considera importante escuchar y convocar activamente a las y los cartageneros. La muralla no es únicamente un monumento histórico; es un espacio vivo que forma parte de la cotidianidad de quienes habitan y recorren la ciudad.

La recuperación de la muralla es una construcción colectiva. Las ideas, percepciones y propuestas de la ciudadanía serán fundamentales para que este patrimonio continúe siendo un elemento activo de Cartagena. Por ello, los actores invitan a la comunidad a responder:

• ¿Qué te gustaría que se hiciera, se incorporara o se adecuara en los enlaces de la muralla mencionados para que estos espacios respondan mejor a las necesidades y a la forma en que se vive y se disfruta la ciudad?

• En particular, ¿qué propuestas tendrías para el enlace de la Murallita del Diablo, de manera que este espacio sea más seguro, accesible y funcional?

“En una ciudad donde el turismo constituye uno de los pilares de la economía, este es un proyecto que concibe el patrimonio no solo como memoria histórica, sino como una verdadera oportunidad para impulsar el desarrollo sostenible y la inclusión social. Esta iniciativa propone posicionar la muralla de Cartagena y su entorno estratégico, reconociendo su importancia histórica y su potencial como eje articulador del turismo”, afirmó la Embajada italiana.

Y resaltaron: “Hoy, ese legado arquitectónico se convierte en el punto de partida para fortalecer la identidad de la ciudad y proyectarla hacia el futuro, de la mano de Italia”.

Las intervenciones

El proyecto contempla intervenciones cuidadosas orientadas a devolver la continuidad a tramos de la muralla que actualmente presentan deterioro o dificultades de acceso. La propuesta integra soluciones sencillas y respetuosas con la estructura histórica, que permitan recorrerla de forma segura, cómoda y accesible para todos.

Los espacios priorizados para estas acciones son el Espigón de la Tenaza, el tramo comprendido entre los baluartes de San Francisco y San Ignacio a través de una nueva pasarela aérea, la pasarela de la calle 33 y la conocida Murallita del Diablo, puntos clave para reconectar la muralla con la vida cotidiana de Cartagena.

Más allá de mejorar la experiencia turística, estas intervenciones buscan transformar lugares hoy subutilizados o en el olvido en espacios públicos dinámicos, donde la historia dialogue con el paisaje y con el día a día de la ciudad. Recuperar estos enlaces permitirá resignificar la muralla sin perder su esencia histórica.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina de Cooperación Internacional, se adelantan gestiones para consolidar alianzas con actores internacionales que permitan atraer recursos y poner en marcha programas con impacto real en los ámbitos social, cultural y económico.

Este esfuerzo busca proteger el patrimonio de la ciudad, promover un desarrollo urbano más sostenible y generar oportunidades de inclusión para quienes viven del turismo y la cultura, reafirmando a Cartagena como una ciudad abierta al trabajo conjunto.

En este proyecto, la participación de la Embajada de Italia en Colombia y de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo aporta un valor especial, tanto simbólico como técnico.

Italia, referente mundial en conservación patrimonial y con una profunda conexión histórica con la muralla de Cartagena, contribuye con su experiencia para fortalecer la cooperación, promover procesos de formación, brindar asistencia técnica y facilitar el intercambio de conocimientos. De esta manera, el proyecto no solo honra el pasado, sino que apuesta por un futuro en el que patrimonio, turismo y desarrollo social avancen de manera articulada.

Con este proyecto, Cartagena de Indias reafirma su compromiso con la protección de su legado histórico, el fortalecimiento del turismo sostenible y la generación de oportunidades de inclusión social. La participación activa de todos los actores de la ciudad será clave para que la muralla continúe siendo, más que un monumento, una oportunidad para el crecimiento de nuestro territorio.

“Con este proyecto, Cartagena reafirma que su historia no se conserva para mirarla desde lejos, sino para vivirla, recorrerla y compartirla, convirtiendo el patrimonio en un activo vivo que impulsa desarrollo, orgullo y sentido de pertenencia”, expuso Dumek Turbay.