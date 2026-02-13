Gobernador de Bolívar lidera acciones para prevenir emergencia por erosión en Barranca Vieja

Atendiendo el llamado urgente de la comunidad, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lideró una visita técnica al corregimiento de Barranca Vieja, municipio de Calamar, para evaluar la crítica situación generada por la erosión del río Magdalena.

Durante el recorrido, acompañado por líderes comunitarios y habitantes, el mandatario inspeccionó los puntos más afectados, donde la ribera ha cedido más de 100 metros lineales con profundidades de hasta 15 metros, poniendo en riesgo viviendas y la seguridad de decenas de familias.

Tras constatar la magnitud del problema, Arana Padauí anunció la declaratoria de emergencia en el municipio, medida que permitirá agilizar procesos administrativos y contractuales para ejecutar acciones inmediatas de mitigación. Entre las primeras medidas se contempla la instalación de estructuras de contención con “big bag” rellenos de arena, que reducirán el impacto de la corriente mientras se diseñan soluciones de mayor alcance.

El gobernador aseguró que se instalarán mesas técnicas con participación de la comunidad, ingenieros y autoridades competentes, y reiteró que su administración continuará gestionando recursos ante el Gobierno Nacional para garantizar acompañamiento técnico y financiero.

“La comunidad está preocupada, y con razón. Pero no están solos. Vamos a actuar con rapidez, responsabilidad y rigor técnico para evitar una catástrofe en esta zona de Bolívar”, concluyó el mandatario.