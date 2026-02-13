Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 22:59

Hoy por Hoy CartagenaCartagena

Confirman condena de ocho años de prisión impuesta a un exdocente implicado en hechos de corrupción

Este fallo es de segunda instancia y contra ella proceden los recursos de ley

Esposas, imagen de referencia - Getty Images / Naypong

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superiorde Cartagena (Bolívar)confirmara la condenade 8 años de prisiónimpuesta a Blas Emiro Otero Revollo, quien fue encontrado responsable del delito de concusión.

Los hechos investigados se registraron en marzo de 2009 cuando el ahora sentenciado le solicitó 700.000 pesos a un particular, como contraprestación por haberlo ayudado para que ejerciera como docente en un diplomado dictado por el plantel educativo.

En el fallo, se ordena a Otero Revollo el pago de una multa por 66,66 salarios mínimos legales vigentes, para la época de los hechos, y se le prohíbe ejercer derechos y funciones públicas por 7 años y 1 mes.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

