Confirman condena de ocho años de prisión impuesta a un exdocente implicado en hechos de corrupción

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superiorde Cartagena (Bolívar)confirmara la condenade 8 años de prisiónimpuesta a Blas Emiro Otero Revollo, quien fue encontrado responsable del delito de concusión.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos investigados se registraron en marzo de 2009 cuando el ahora sentenciado le solicitó 700.000 pesos a un particular, como contraprestación por haberlo ayudado para que ejerciera como docente en un diplomado dictado por el plantel educativo.

En el fallo, se ordena a Otero Revollo el pago de una multa por 66,66 salarios mínimos legales vigentes, para la época de los hechos, y se le prohíbe ejercer derechos y funciones públicas por 7 años y 1 mes.