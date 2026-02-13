Este grupo tiene como objetivo promover buenas prácticas de respeto, conservación y preservación de los patrimonios históricos y culturales de la ciudad

En el auditorio del Museo Naval del Caribe se llevó a cabo la ceremonia de apertura del grupo juvenil de guardianes del turismo y patrimonio 2026, en la que participaron 80 estudiantes, quienes recibieron camisetas y gorras como símbolo de su compromiso con la ciudad y su patrimonio.

La iniciativa liderada por la Policía Nacional en Cartagena, a través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional, tiene por objetivo promover buenas prácticas de respeto, conservación y preservación de los patrimonios históricos y culturales de la ciudad. Estos valores son multiplicados en los entornos familiares, comunitarios y estudiantiles de cada uno de los jóvenes vinculados al programa, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad entre turistas, nativos y residentes y consolidar entornos turísticos seguros.

Durante la ceremonia se realizó la presentación oficial del programa y sus objetivos, así como intervenciones de las autoridades político-administrativas de la ciudad y del orden nacional, quienes destacaron la importancia de fortalecer la confianza institucional, la convivencia pacífica y la cultura ciudadana en las zonas de mayor afluencia turística.

Asimismo, se agradeció la vinculación de los rectores de las instituciones educativas participantes, cuyo compromiso ha sido fundamental para la formación de los jóvenes guardianes. En el evento también se hizo un reconocimiento especial al escritor, historiador y cronista Federico de Ávila, por su loable labor en la orientación y capacitación de los jóvenes, y al Grupo Guardianes Senior, por su permanente acompañamiento y apoyo en la construcción de conocimientos para el desarrollo del programa.

Como parte de la oferta institucional, la Policía Nacional y sus diferentes especialidades presentaron a los asistentes las capacidades de servicio y trabajo articulado con la ciudadanía y las autoridades locales, reafirmando su compromiso con la protección del patrimonio y la seguridad turística.

La jornada incluyó una muestra cultural de baile a cargo del grupo Unión Folclórica del Centro Histórico, así como un recorrido pedagógico por el Museo Naval del Caribe dirigido a los jóvenes guardianes.

Los asistentes manifestaron una positiva receptividad frente al programa y su disposición para trabajar de manera conjunta con la Policía Nacional, fortaleciendo la cultura de corresponsabilidad y el cuidado del patrimonio cultural de la ciudad.

Con el programa ‘Guardianes del Turismo 2026’ se busca consolidar entornos turísticos seguros, promover la convivencia pacífica y continuar formando jóvenes líderes comprometidos con la protección y promoción del patrimonio histórico y cultural de Cartagena.