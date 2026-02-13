Cartagena vivirá este fin de semana la IV Clásica Virgen de la Candelaria 2026

Cartagena se prepara para vivir un fin de semana a puro pedal con la cuarta versión de la Clásica Virgen de la Candelaria 2026, un evento que reunirá a 850 participantes, distribuidos en 185 mujeres y 665 hombres, provenientes de diferentes regiones del país.

La competencia, que ya se consolida como una de las citas deportivas más importantes del calendario ciclístico regional, tiene como objetivo promocionar a Cartagena como un destino turístico deportivo, integrando corredores de nivel recreativo, amateur y competitivo, y generando disfrute tanto para los participantes como para residentes y visitantes.

Agenda deportiva para la clásica de la candelaria

La programación inicia el sábado 14 de febrero con la tradicional Rodada de Bienvenida, que saldrá a las 6:00 a.m. desde Crespo (tienda TriCycling).

Ese mismo día, la entrega de kits se realizará en el Centro Comercial Las Ramblas, entre las 2:00 p.m. y las 6:30 p.m.

La carrera principal se disputará el domingo 15 de febrero, teniendo como punto de salida y llegada el Centro Comercial Las Ramblas.

• Hora de concentración: 4:30 a.m.

• Hora de salida: 5:45 a.m.

Recorrido y categorías

La competencia contará con tres grandes categorías.

• Categoría Hombres: 106 kilómetros – 568 metros de elevación

• Categoría Mujeres: 90 kilómetros – 489 metros de elevación

• Recreativos: 66 kilómetros – 267 metros de elevación

El recorrido contempla tramos estratégicos como el Retorno Las Américas, Peaje Marahuaco, Arroyo Grande (Los Cocos), La Europa y EDS Nova, además de puntos de hidratación dispuestos para garantizar el óptimo desarrollo de la competencia.

La IV Clásica Virgen de la Candelaria no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para dinamizar el turismo, el comercio y la economía local, proyectando a Cartagena como una ciudad que respira deporte, organización y grandes eventos.