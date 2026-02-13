Cartagena Cómo Vamos presentará los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025

En el marco de sus 20 años de seguimiento a la calidad de vidia en la ciudad, Cartagena Cómo Vamos realizará la *socialización oficial de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) 2025,* un ejercicio anual que recoge la opinión de los y las cartageneras sobre diversos aspectos del bienestar y desarrollo urbano.

Cómo antecedente, la EPC de 2024 evidenció un aumento en el optimismo ciudadano, registrando uno de los niveles más altos de percepción favorable sobre el rumbo de la ciudad en la última década. Estos resultados reflejaron cambios en la forma como las personas evalúan su calidad de vida y su territorio.

La presentación de los *resultados 2025 se realizará el jueves 19 de febrero de 2026, a las 2;00 p.m., en el Hotel Corales de Indias,* y contará con la participación de representantes del sector público, privado, academia, lideres sociales y ciudadanía en general.

La Encuesta de Percepción Ciudadana es una herramienta técnica que permite identificar avances, desafíos, tendencias y aporta insumos para el análisis público y la toma de decisiones.

Durante la jornada, se darán a conocer los resultados sobre la percepción de los habitantes temas como seguridad, movilidad, servicios públicos y confianza institucional durante el segundo año de la administración de Dumek Turbay.

“Cumplir 20 años como programa reafirma la importancia de sostener en el tiempo la medición y el análisis de la calidad de vida. Escuchar a la ciudadanía de manera sistemática nos permite entender cómo evoluciona la ciudad y aportar evidencia para decisiones estratégicas”, afirmó Eliana Salas, directora del Cartagena Cómo Vamos.

La entrada es gratuita, con inscripción previa y hasta completar aforo. Las personas interesadas pueden registrase a través de las redes sociales oficiales del programa (@cgenacomovamos) o en su sitio web www.cartagenacomovamos.org.