Cartagena abre el calendario de maratones en Colombia

Cartagena de Indias está lista para estrenar el calendario de turismo deportivo 2026 con una de las principales competencias para maratonistas en Colombia. El próximo domingo, 22 de febrero, la ciudad acogerá una nueva edición de la Media Maratón del Mar, evento que ha posicionado al destino como una plaza ineludible para el turismo deportivo en Latinoamérica.

Con una participación confirmada de más de 9.500 corredores, Cartagena demuestra una vez más su capacidad para realizar eventos de talla mundial. La competencia contará con atletas provenientes de 28 países y visitantes de más de 190 ciudades y municipios de Colombia, generando una ocupación hotelera significativa y dinamizando la economía local en sectores clave como la gastronomía, el transporte y el comercio.

El deporte como motor de desarrollo y promoción

La realización de la Media Maratón del Mar trasciende lo puramente deportivo; se trata de una estrategia de ciudad que impulsa la visibilidad de Cartagena a nivel global, en cabeza de la visión de gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

Al atraer a miles de competidores y sus acompañantes, el evento inyecta vitalidad a la cadena de valor del turismo y desestacionaliza la demanda, demostrando que Cartagena es un destino vibrante los 365 días del año.

Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de la Corporación Turismo Cartagena de Indias, destacó la relevancia de este evento para el posicionamiento del destino, el cual cuenta con el respaldo institucional de la Alcaldía Mayor: “la Media Maratón del Mar no es solo una carrera; es una plataforma estratégica de desarrollo económico para Cartagena. Cada atleta que nos visita no llega solo: viaja acompañado, lo que amplía el impacto en establecimientos de alojamiento, restaurantes, transporte, comercio, operadores turísticos y en toda la oferta de experiencias culturales y recreativas de la ciudad. Ese efecto multiplicador se traduce en mayor ocupación hotelera, incremento del gasto promedio por visitante y una dinamización transversal de la cadena de valor del turismo. Además, posiciona a Cartagena como un destino capaz de integrar deporte, historia y mar en una experiencia integral que trasciende la competencia y se consolida como turismo de calidad con alto valor agregado para la ciudad”.

Un recorrido entre la historia y el mar

Uno de los grandes diferenciadores de esta competencia es su escenario. Los atletas correrán a nivel del mar disfrutando de una ruta que es, en sí misma, un recorrido turístico. El trazado incluye la salida desde la Sociedad Portuaria, la imponente arquitectura de Manga, el modernismo de Bocagrande y, por supuesto, el encanto colonial del Centro Histórico y sus murallas.

Esta unión de infraestructura portuaria, patrimonio cultural y paisaje marítimo ofrece a los corredores una experiencia visual inigualable, reforzando los atributos que hacen de Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

Una ciudad volcada al corredor

Para garantizar que la experiencia sea memorable, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de sus distintas dependencias y en articulación con los organizadores, ha preparado una serie de activaciones culturales a lo largo del recorrido.

Más allá de los puntos de hidratación, los corredores encontrarán muestras culturales, grupos musicales y puntos de animación gestionados por entidades distritales. Este despliegue busca no solo alentar a los deportistas en su esfuerzo, sino también mostrar la calidez, la hospitalidad y la alegría que caracterizan a los cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La Alcaldía de Cartagena invita a los ciudadanos y visitantes a salir a las calles el 22 de febrero, a animar a los corredores y a celebrar juntos que el deporte y el turismo siguen construyendo oportunidades para todos.