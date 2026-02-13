Caravanas de la Seguridad recorren Mompox y refuerzan la tranquilidad ciudadana

Las sirenas encendidas y el despliegue de uniformados recorriendo las calles coloniales marcaron la jornada en el Distrito de Mompox. Desde tempranas horas, las Caravanas de la Seguridad avanzaron barrio a barrio, llevando un mensaje claro de presencia institucional, prevención y acompañamiento a la comunidad.

La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, liderada por la Policía Nacional de Colombia, con el propósito de fortalecer la convivencia ciudadana y prevenir hechos delictivos en esta zona del departamento de Bolívar.

La caravana por la seguridad fue liderada por el teniente coronel Diego Alexander Rodríguez Pérez, comandante del Cuarto Distrito de Policía Mompox, quien acompañó personalmente los recorridos y supervisó los controles realizados durante la jornada.

Durante la intervención operativa, los uniformados efectuaron 200 verificaciones de antecedentes a personas y la revisión de 30 motocicletas, acciones orientadas a contrarrestar delitos como el hurto, el porte ilegal de armas y otras conductas que afectan la tranquilidad pública.

“Con estas caravanas buscamos no solo ejercer control, sino también fortalecer la confianza ciudadana. Seguimos trabajando sin descanso para garantizar la seguridad y la convivencia en cada municipio del departamento”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La comunidad también destacó el trabajo articulado de la institución. Doña María Carolina García, residente del sector, expresó: “Se siente más tranquilidad cuando uno ve a la Policía recorriendo las calles. Eso nos da confianza y nos demuestra que no estamos solos”.