Berruguita: sembrar en tierra fértil, cosechar esperanza en los Montes de María

El sonido de la naturaleza acompaña la jornada de las familias campesinas que, con esperanza renovada, vuelven a sembrar la tierra en el corazón de los Montes de María, un territorio donde la agricultura vuelve a ser sinónimo de futuro.

En este entorno privilegiado por la riqueza de sus suelos, avanza la implementación de un proyecto productivo de ñame diamante y maíz amarillo que beneficia a 100 familias pertenecientes al cabildo indígena y al consejo comunitario afrodescendiente de la vereda. La iniciativa se convierte en una oportunidad concreta para fortalecer la economía rural y reconstruir el tejido social desde el trabajo colectivo.

El proyecto, financiado por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) a través del Fondo Colombia en Paz, hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y cuenta con una inversión de $3.285 millones de pesos. Su implementación ha transitado por distintas fases que han permitido preparar a la comunidad para una producción sostenible y con visión de mercado.

Primero llegó la capacitación, orientada a la adopción de buenas prácticas agrícolas y de cosecha, organización administrativa, un proceso clave para cuidar la tierra y mejorar la calidad de los cultivos. Luego, la entrega de insumos agrícolas, semillas, abonos orgánicos, herramientas e implementos marcó el inicio del trabajo en campo, cuando las manos campesinas volvieron a hundirse en la tierra fértil.

Hoy, se están haciendo gestiones estratégicas, que permiten el avance en la articulación con distintos aliados comerciales , lo que posibilita la venta de su producción a precios realmente justos. Los productos cosechados en Berruguita llegarán a las plazas de mercado de Sincelejo, Barranquilla y Cartagena, ampliando las oportunidades comerciales y posicionando la producción campesina de los Montes de María en los principales centros urbanos de la región Caribe.

En Berruguita, cada surco abierto es una apuesta por la vida. Entre el canto de los pájaros, el fluir del agua y la persistencia de familias llenas de esperanza, este proyecto demuestra que la paz territorial también se cultiva, y que en los Montes de María el futuro comienza desde la semilla.