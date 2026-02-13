Alcaldía de Cartagena pone en funcionamiento el comedor escolar número 57

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay puso al servicio de los 1.064 estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría, sede El Progreso, un nuevo comedor escolar que garantizará la entrega de comida caliente servida en sitio, fortaleciendo las condiciones de bienestar y permanencia escolar.

Este espacio se convierte en el comedor número 57 habilitado en instituciones educativas oficiales de la ciudad, permitiendo que la actual administración alcance la cifra histórica de 35 mil estudiantes atendidos con alimentación preparada y servida directamente en los planteles.

El secretario de Educación, Alberto Martínez Monterrosa, destacó el impacto de esta estrategia en la calidad educativa y en la nutrición de los estudiantes. “Nuestro propósito este año es que 100 instituciones educativas cuenten con su comedor y cocina, para que los estudiantes reciban su almuerzo nutritivo caliente, en condiciones dignas y adecuadas”, afirmó.

El funcionario agregó que el Distrito recibe una noticia positiva en materia de financiación y ampliación de cobertura. “Adicionalmente, es una muy buena noticia para Cartagena que la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA) haya anunciado la disposición de tener cobertura total del PAE en la ciudad. Esto significa más recursos nacionales para activar los comedores y cocinas que necesitamos y extender la cobertura”, precisó Martínez Monterrosa.

Por su parte Judith Santana, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Rafael García Herreros, expresó la complacencia de la dirigencia comunitaria del sector por este logro. “Agradezco al alcalde porque escuchó las peticiones de nuestra comunidad. El alcalde sí cumple”, enfatizó emocionada.

Actualmente, Cartagena cuenta con cobertura del 100% del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en primera infancia, en población en condición de discapacidad, en jornada única y en toda la zona rural e insular, consolidando así una política pública orientada a garantizar el acceso efectivo a la alimentación escolar como derecho fundamental y herramienta clave para la permanencia y el rendimiento académico.