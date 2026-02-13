Aguas de Cartagena desarrolló jornada educativa con habitantes del sector La Conquista en El Pozón

En el marco de la conmemoración del aniversario número 27 del sector La Conquista, ubicado en el barrio El Pozón, Aguas de Cartagena desarrolló una jornada educativa orientada a la sensibilización sobre el cuidado del recurso hídrico y el buen uso del sistema de alcantarillado.

La actividad fue liderada por la Línea Educativa del área de Gestión Social de la empresa y contó con la participación de más de 60 personas de la comunidad, quienes, a través de actividades lúdicas y prácticas, recibieron información sobre la importancia del agua como recurso vital para el planeta y el uso responsable de los servicios públicos.

Esta jornada se realizó por invitación de los líderes comunitarios del sector, fortaleciendo los lazos con la comunidad, el trabajo articulado en favor del bienestar y el cuidado del entorno.

Como parte del apoyo a la comunidad, Aguas de Cartagena contribuyó con refrigerios e hidratación para los participantes, promoviendo un espacio de encuentro, aprendizaje y participación ciudadana.

Con este tipo de iniciativas, Aguas de Cartagena reafirma su compromiso con la educación ambiental, la gestión social y la promoción de prácticas responsables que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en los territorios.