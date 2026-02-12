Villa del Rosario se une para ayudar a damnificados en Córdoba

Norte de Santander.

Desde el municipio de Villa del Rosario se adelanta una donatón solidaria con el propósito de recolectar ayudas humanitarias destinadas a las familias afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba.

La iniciativa es liderada por la Personería municipal, que ha hecho un llamado a la comunidad, al comercio y a las instituciones del área metropolitana para sumarse a esta causa.

El personero Óscar Cabrales explicó a Caracol Radio que esta propuesta surge como un gesto de solidaridad ante la difícil situación que atraviesan cientos de personas en esa región del país.

“Nace esta iniciativa en vista de las afectaciones que están viviendo nuestros hermanos del departamento de Córdoba. Vamos a realizar una gran donatón de alimentos no perecederos, colchonetas, calzado y ropa nueva o usada, pero en buen estado”, expresó.

La jornada se desarrolla con el apoyo de distintos sectores del municipio y busca integrar tanto a entidades públicas como privadas, además de líderes comunitarios.

Cabrales señaló que el propósito es lograr una movilización amplia en favor de los damnificados.

“Quiero vincular a todo el municipio de Villa del Rosario, al sector comercio, al sector público, a los entes descentralizados y a los líderes que estamos acá. También hemos extendido la invitación a personerías y alcaldías del área metropolitana para que nos unamos en una gran donatón”, indicó.

Según explicó el funcionario, las ayudas recolectadas serán entregadas directamente a las comunidades afectadas, priorizando los sectores más golpeados por la emergencia.

“Estamos estableciendo enlaces con las personerías de Córdoba para identificar los sitios más críticos. La idea es llegar directamente a las personas afectadas y llevarles una ayuda significativa”, afirmó.

La Personería reiteró el llamado a la ciudadanía, a las autoridades y a la Fuerza Pública para que se sumen a esta iniciativa solidaria, con el fin de reunir una cantidad importante de donaciones que permita brindar un apoyo real a quienes han perdido sus pertenencias por cuenta de la emergencia invernal.