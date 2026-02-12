Real Cartagena entregó informe médico: Fredy Montero deberá someterse a exámenes

El equipo Real Cartagena presentó una actualización sobre los jugadores que se encuentran en atención del departamento médico, destacando que su goleador Fredy Montero no tiene, por ahora, una afectación importante.

FREDY MONTERO

Sensación de molestia (contracción) en cuádriceps derecho. Solicitud de estudios complementarios de imágenes para descartar lesión estructural.

ANDRÉS ESCOBAR

Fuerte golpe en la cabeza, región temporo occipital izquierda, sin pérdida de conciencia, reacción pupilar y movimientos oculares sin alteraciones. Solicitud de estudios de imágenes complementarias.

ALDO MONTES

Pendiente radiografía de control la próxima semana para determinar evolución.

CRISTIAN FLÓREZ

Última etapa de recuperación, se ha adaptado bien a las cargas de entrenamiento, continúa proceso de readaptación y seguimiento con el equipo. Pendiente alta médica y alta deportiva.