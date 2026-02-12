Más de $2.000 millones fortalecen la salud en Sutamarchán tras visita del ministro de Salud

Más de $2.000 millones ya están en ejecución para infraestructura, equipos y ambulancia

Sutamarchán

El municipio de Sutamarchán recibió la visita del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, quien anunció importantes inversiones para fortalecer la prestación de servicios médicos en esta localidad de la provincia de Ricaurte. Así lo confirmó el alcalde Miguel Andrés Rodríguez, quien destacó el impacto que tendrán estos recursos en la comunidad.

“Estuvo el señor ministro de Salud junto con parte de su equipo. Recibimos muy buenas noticias para nuestro municipio”, afirmó.

De acuerdo con el alcalde, actualmente están en ejecución más de 2.000 millones de pesos destinados al mejoramiento de la infraestructura de la ESE, la implementación de equipos básicos de salud y la adquisición de una nueva ambulancia. “Son recursos que ya están asignados entre 2024 y 2025: cerca de 300 millones para la ambulancia, aproximadamente 1.100 millones para equipos básicos y alrededor de 650 millones para mejoras en la ESE”, explicó.

Además, el ministro anunció la destinación de recursos para la llegada de un equipo de especialistas que prestará atención semanal en áreas como pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna y psiquiatría. También se contempla la dotación de equipos de rayos X, ecografía y laboratorio clínico.

Uno de los anuncios que mayor expectativa ha generado es la posibilidad de habilitar el servicio de urgencias y la sala de partos en el municipio. “Se estudiará la viabilidad administrativa y financiera para poner en funcionamiento estos servicios. Nuestro centro de salud cuenta con los espacios suficientes”, dijo.

Actualmente, en el municipio se presta atención prioritaria las 24 horas, pero en casos de urgencia vital los pacientes deben ser remitidos a Chiquinquirá, a aproximadamente 45 minutos de distancia. “Por eso es tan importante avanzar en la habilitación de urgencias y partos, especialmente para nuestra población rural y campesina”, agregó.

El mandatario también indicó que se evaluará la recuperación de los puestos de salud en las zonas de Pedregal y El Cañón, con el fin de ampliar la cobertura en el sector rural.