Listo cambios en la junta directiva de Ecopetrol

En el centro de convenciones Corferias en Bogotá, se lleva a cabo la asamblea de accionistas de Ecopetrol / Colprensa - Luisa González

En una asamblea extraordinaria que se va a cumplir este jueves, el Gobierno nacional, accionista mayoritario de Ecopetrol, va a oficializar cambios en la composición de la junta de la petrolera.

En la reunión ratificará la llegada de tres nuevos integrantes: Carolina Arias en representación de los accionistas independiente, Juan Gonzalo Castaño no independiente y César Loza, presidente de la USO y primer representante sindical en la historia de la junta.

Saldrá de la junta Mónica de Greiff, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres, tras sus renuncias o reemplazos.

También se va a confirmar en sus cargos en la junta de Ecopetrol Angela Robledo, Hildebrant Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona, quienes fueron elegidos para el periodo 2025-2029.

El proceso, avalado previamente por la junta el 19 de enero y certificado por auditoría interna para garantizar transparencia, involucra a la Nación, fondos de pensiones y accionistas minoritarios, incluyendo departamentos productores de hidrocarburos.