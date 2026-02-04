Listo cambios en la junta directiva de Ecopetrol
En una asamblea extraordinaria que se cumple este jueves se oficializarán los ajustes en las directivas de la petrolera
En una asamblea extraordinaria que se va a cumplir este jueves, el Gobierno nacional, accionista mayoritario de Ecopetrol, va a oficializar cambios en la composición de la junta de la petrolera.
En la reunión ratificará la llegada de tres nuevos integrantes: Carolina Arias en representación de los accionistas independiente, Juan Gonzalo Castaño no independiente y César Loza, presidente de la USO y primer representante sindical en la historia de la junta.
Saldrá de la junta Mónica de Greiff, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres, tras sus renuncias o reemplazos.
También se va a confirmar en sus cargos en la junta de Ecopetrol Angela Robledo, Hildebrant Vélez, Tatiana Roa, Alberto José Merlano, Ricardo Rodríguez Yee y Luis Felipe Henao Cardona, quienes fueron elegidos para el periodo 2025-2029.
El proceso, avalado previamente por la junta el 19 de enero y certificado por auditoría interna para garantizar transparencia, involucra a la Nación, fondos de pensiones y accionistas minoritarios, incluyendo departamentos productores de hidrocarburos.