Las dos obras de Bucaramanga postuladas a un premio internacional de arquitectura

Bucaramanga

Dos obras que se ejecutaron en los últimos meses en Bucaramanga fueron postuladas en un prestigioso concurso de arquitectura que se organiza en España.

Una de las dos obras es el edificio de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, UIS. La otra es la remodelación del parque Centenario en el centro de Bucaramanga.

Desde la UIS informan que el edificio del campus central “fue seleccionado para avanzar a la siguiente ronda de los premios Edificio del Año 2026 organizados por ArchDaily, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito global de la arquitectura”.

Asegura la Dirección de Comunicaciones de la universidad que “tras una primera fase final de votaciones, el proyecto de la UIS logró ubicarse entre los 75 finalistas en la categoría Universidades”.

Según la UIS “el edificio de Ciencias Humanas se ha convertido en un referente dentro del campus central por su propuesta arquitectónica contemporánea, sus espacios pensados para el encuentro académico y su aporte al fortalecimiento de las ciencias sociales y humanas en la región”.

La fase final del premio se define a través de votación abierta que se mantendrá hasta el 18 de febrero.