Heladas afectan 50 municipios de Boyacá, con daños en provincias Centro, Tundama, Sugamuxi y Márquez

La Secretaría de Agricultura de Boyacá implementa medidas preventivas y de recuperación ante los daños causados por las heladas en más de 4 provincias

Boyacá

No pasó mucho tiempo entre la alerta del IDEAM por bajas temperaturas en al menos 50 municipios de Boyacá y los primeros reportes de afectaciones en el campo. Desde la Gobernación se confirmó el impacto en cultivos y sistemas productivos de varias provincias del departamento.

La secretaria de Agricultura de Boyacá, Elizabeth Bermúdez, informó que los daños se registran principalmente en la ganadería y en diferentes cultivos. “Se reportan afectaciones a la ganadería, ya que los pastos han resultado quemados por las heladas, así como en cultivos de papa, cereales, leguminosas, arveja, fríjol y frutas”, explicó.

Las zonas más impactadas se ubican en las provincias de Centro, Tundama, Sugamuxi y Márquez, aunque advirtió que, en general, los municipios del corredor principal del departamento presentan efectos por las bajas temperaturas.

La secretaria señaló que, ante este panorama, desde comienzos de año se activó una mesa permanente para medir los impactos en la agricultura y coordinar acciones con el Ministerio de Agricultura, la FAO, el IDEAM y el Comité Departamental de Gestión del Riesgo. “Estamos haciendo un trabajo organizado en territorio para atender de manera objetiva esta situación que afecta la economía de nuestros campesinos y campesinas”, dijo.

Además, recordó que las heladas no son un fenómeno aislado. “En los dos últimos años hemos reportado más de 10.000 productores afectados y aún seguimos esperando orientación frente a proyectos y recursos de impacto que nos permitan responder de manera más estructural”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado al Gobierno nacional para fortalecer el apoyo al sector agropecuario del departamento.

Finalmente, invitó a los productores a adoptar medidas preventivas como mantener los cultivos bien nutridos, implementar sistemas de riego y cosecha de agua, almacenar alimentos para el ganado y aplicar buenas prácticas agrícolas y pecuarias que permitan mitigar las pérdidas frente a esta temporada de heladas.