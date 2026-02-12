🔴EN VIVO |Bloqueos por manifestaciones HOY 12 de febrero en Bogotá: siga el minuto a minuto

Este jueves 12 de febrero, se han reportado afectaciones en la movilidad de Bogotá por cuenta de recicladores que están adelantando diferentes manifestaciones que se presentan en la ciudad.

Las protestas se concentran en la Calle 26 afectando así el sistema de Transmilenio que ha tenido que cerrar varias de sus estaciones mientras se realizan estas manifestaciones.

Siga el minuto a minuto |

12:43 a.m. | A esta hora se presentan afectaciones viales por manifestaciones de recicladores en diferentes vías de la capital.

Av. El Dorado (Calle 26) con NQS, en sentido occidente-oriente, avanzan.

Autopista Norte con calle 92, en sentido norte - sur, avanzan.

Calle 7 entre carreras 4 y 6, hay bloqueo.

9:22 a.m. | Continúa el ‘plan tortuga’ por parte de los recicladores bloqueando la Av. El Dorado en sentido oriente- occidente.

9:02 a.m. | A esta hora manifestantes bloquean el carril exclusivo de TransMilenio.

Las estaciones El Tiempo - CCB, Salitre El Greco - Vive Claro, Gobernación y Quinta Paredes dejan de operar temporalmente.

8:31 a.m. | Monumental trancón en la Av. El Dorado a la altura de la carrera 40 por manifestaciones de recicladores que piden al Gobierno ser tenidos en cuenta en las discusiones para fijar las tarifas de aseo en el país.

En el momento, los servicios zonales de TransMilenio tienen que hacer desvíos