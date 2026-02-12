Embajador de la Unión Europea, lanzó red comunitaria de internet en el resguardo de Cumbal

Pasto-Nariño

El Embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, realiza una visita de tres días al departamento de Nariño, en la que ha realizado un diálogo con autoridades locales, el sector privado y actores del sistema financiero para escuchar sus prioridades, sobre todo en tema de oportunidades para la competitividad regional y el impulso al desarrollo económico con enfoque social y ambiental.

Ampliar Cerrar

La visita comenzó con el lanzamiento de la primera red comunitaria de internet en el municipio de Cumbal, con el acompañamiento de la Viceministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Gloria Patricia Perdomo. Una iniciativa que hace parte del proyecto ‘Conectando a los no conectados’, que acompaña a distintas comunidades remotas de Colombia en la instalación y mantenimiento de sus redes digitales, y en el funcionamiento del Centros de cómputo comunitarios o Centros TIC. Una de estas redes es la nueva red comunitaria de internet Frailejones: Conexión de Vida, que llevará conectividad a la vereda Tasmag, en el Resguardo Indígena del Gran Cumbal.

Esta red permitirá conectar directamente a más de 70 hogares, beneficiando a 400 familias que habitan en zonas sin cobertura de redes fijas o móviles.

“Es hora de llevar la histórica relación con este departamento al siguiente nivel, sumando fuerzas con el sector privado europeo, el Gobierno nacional y las autoridades locales para explorar oportunidades en inversiones sostenibles que traigan prosperidad a las y los nariñenses. La Unión Europea, a través de su estrategia Global Gateway, apoya soluciones comunitarias para llevar conectividad a zonas rurales. Creemos que las capacidades digitales pueden transformar el talento nariñense en innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible”, señaló François Roudié, Embajador de la Unión Europea en Colombia.

La Unión Europea ha invertido más de 13 millones de euros en el departamento, lo que equivale a la asignación de 10 proyectos solares y eólicos a municipios de Colombia. El Fondo tuvo presencia en 30 municipios y acciones orientadas al desarrollo productivo, la construcción de paz, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento comunitario.

Asimismo, a través de programas como EUROCLIMA y PDT Nariño, la Unión Europea y España han acompañado procesos en áreas clave como el ordenamiento territorial, la gestión integrada del agua, la protección de la biodiversidad, el empoderamiento de las mujeres en política y el fortalecimiento del sector productivo.

François Roudié se reunión con el Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, y representantes de varias entidades públicas del departamento para articular agendas de desarrollo departamental.