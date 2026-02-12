Detenida mujer por presunta comercialización de huevos de iguana en Cartagena

En desarrollo de operativos de control contra el tráfico de fauna silvestre, la Policía Nacional en Cartagena logró la captura de una mujer en la central de abastos de la ciudad.

La captura se llevó a cabo en el barrio Chino, allí fue sorprendida una mujer comercializando huevos de iguana. Un total de 582 huevos de iguana les fueron incautados a ‘Luz’ de 40 años de edad.

Estos huevos incautados representan un alto valor ecológico, estimado en aproximadamente 500 millones de pesos colombianos, debido a la afectación que este tipo de prácticas generan sobre la fauna silvestre y el equilibrio ambiental. Para obtener estos huevos, se debieron sacrificar aproximadamente 27 iguanas.

La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

“Es importante precisar que esta conducta constituye un delito conforme al Código Penal colombiano, conocido como aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y contemplado en el artículo 328. Esta infracción puede acarrear penas de entre tres y seis años de prisión, además de una multa equivalente a 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, señaló el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Ante cualquier hecho de caza o comercialización de huevos de Iguana, contamos con la línea de emergencia 123, disponible las 24 horas del día, donde atenderemos cualquier denuncia o inquietud, y su información será confidencial.