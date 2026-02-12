CNE habilita en Boyacá punto clave para acreditación digital y control electoral en 2026

Boyacá

El Consejo Nacional Electoral (CNE) puso en funcionamiento en Tunja un Punto de Atención especializado para partidos y movimientos políticos, con el propósito de garantizar procesos de inscripción más seguros y transparentes de cara a las elecciones de 2026. Por primera vez en la región, las organizaciones políticas contarán con acompañamiento directo y acreditación digital de actores electorales mediante una plataforma tecnológica que incorpora validaciones automáticas y herramientas como códigos QR.

La entidad explicó que en anteriores procesos se han presentado riesgos asociados a la incorrecta inscripción de testigos, observadores y auditores de sistema, así como al desconocimiento de plazos y a inconsistencias en la información, situaciones que pueden generar suplantaciones, dobles acreditaciones y fallas en la vigilancia electoral. Ante este panorama, el CNE decidió acercar la institucionalidad a los territorios para brindar orientación técnica oportuna y fortalecer el control y la veeduría electoral.

El Punto de Atención en Boyacá está atendido por personal calificado que acompaña a los partidos en el uso de la plataforma electoral, diseñada para la acreditación legítima de testigos, observadores y auditores de sistema. El sistema realiza cruces automáticos con bases de datos nacionales para detectar inhabilidades o inconsistencias, permite la asignación de usuarios principales y auxiliares para garantizar trazabilidad y seguridad, y ofrece capacitaciones técnicas a delegados regionales sobre el correcto cargue de información.

“Desde el nivel central tenemos una mesa de ayuda en donde todos los partidos políticos pueden hacer las correspondientes consultas diarias y periódicas, pero estas mesas también se desplazaron a los 32 departamentos, en donde las organizaciones políticas pueden solicitar acompañamiento en el proceso de postulaciones de actores electorales”, señaló José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral.

En la oficina territorial, ubicada en la Transversal 9A N.° 29–19 de Tunja, el CNE ofrece asesoría personalizada, acompañamiento paso a paso en el uso de la plataforma, capacitación a responsables regionales y orientación para evitar rechazos por errores o inscripciones fuera de plazo. La atención se presta de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en jornada continua.

La entidad recordó que la inscripción de testigos electorales y observadores estará habilitada hasta el 1 de marzo a las 11:59 p. m., mientras que los auditores de sistema deberán registrarse a más tardar el 22 de febrero a las 11:59 p. m. Después de esas fechas, el sistema se cerrará automáticamente conforme a la normativa electoral vigente.