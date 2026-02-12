Cemento País llegó hasta zonas rurales de Montería con ayudas

En medio de las difíciles condiciones que atraviesa el departamento de Córdoba por las fuertes inundaciones, Cemento País decidió ponerse las botas y llevar solidaridad directamente a los territorios más afectados, demostrando que el compromiso social se construye con acciones reales en el terreno.

La compañía llegó hasta las zonas rurales de Montería con ayudas humanitarias dirigidas a familias damnificadas, llevando mercados, apoyo a instituciones educativas, acompañamiento a albergues y asistencia en sectores inundados, con el propósito de brindar alivio y respaldo a quienes hoy enfrentan momentos complejos.

Más que una entrega, se trata de una presencia activa en territorio, donde el equipo humano de Cemento País trabaja hombro a hombro con las comunidades, recorriendo caminos afectados por el agua y reafirmando que la solidaridad también significa ponerse las botas y actuar.

“En Cemento País estamos con nuestros hermanos cordobeses en estos momentos difíciles. Nuestro compromiso es acompañar a las comunidades y aportar al bienestar colectivo desde la cercanía y la acción”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de la compañía.

La iniciativa hace parte de una estrategia de responsabilidad social que busca responder oportunamente ante emergencias, llevando esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan.Porque cuando las comunidades lo requieren, Cemento País no solo construye progreso: también se pone las botas para servir.